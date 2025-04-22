Поддубный: на СВО ликвидировали командира морской пехоты ВСУ Колосницына

Вооруженные силы России ликвидировали украинского командира морской пехоты в зоне спецоперации.Бойцы ВС России ликвидировали в зоне спецоперации командира 505-го батальона морской пехоты ВМФ Украины Игоря Колосницына, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.
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