Поменять сектор: война на Ближнем Востоке бьет по кампании Байдена

США всё больше ввязываются в конфликт на Ближнем Востоке, нанося удары по позициям хуситов в Йемене. Но американская администрация пока так и не смогла достичь существенных продвижений в собственных проектах в регионе.
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