Алтайские власти снова не нашли проектировщика для достройки Художественного музея

Чиновники были готовы заплатить подрядчику более 10 млн рублей Власти Алтайского края снова не нашли подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию на достройку краевого Художественного музея в Барнауле на проспекте Ленина, 88.
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