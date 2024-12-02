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Алтайские власти снова не нашли проектировщика для достройки Художественного музея

Алтайские власти снова не нашли проектировщика для достройки Художественного музея

Чиновники были готовы заплатить подрядчику более 10 млн рублей Власти Алтайского края снова не нашли подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию на достройку краевого Художественного музея в Барнауле на проспекте Ленина, 88.

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