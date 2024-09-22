«Общественное»: украинские националисты пытались разбить барельеф Ленина в Одессе

Националисты под предводительством предполагаемого организатора поджога Дома профсоюзов Демьяна Ганула, во второй раз в сентябре попытались уничтожить барельеф медали «Золотая звезда» и ордена Ленина на площади в Одессе.
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