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ГлагоL

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  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Извините, но хочу Вам возразить. Согласно ВЕРЕ ПРАВОСЛАВНОЙ БОГ ЕДИН в ТРЁХ ЛИЦАХ! А если у каждого свой Бог то это н...Перед Богом чиста...
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Каким человеком на самом деле был Аркадий Гайдар

Каким человеком на самом деле был Аркадий Гайдар

22 января исполняется ровно 120 лет со дня рождения знаменитого писателя.фото: vk.com--> Современное поколение неплохо знает Егора Гайдара – одного из первых премьер-министров новой России, автора рыночных реформ.

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Комментарии
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Валерий Светлый
Великая трагическая судьба героя революции. Как обидно, что внук оказался вырожденцем, врагом народа!!!
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20 час.
Владимир Скафтымов
Потомки Гайдара не являются его кровными родственниками https://sofya1444.livejournal.com/3571362.html
Потомки Гайдара не являются его кровными родственниками
sofya1444 livejournal
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16 час.

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