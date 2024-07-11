Членство Украины в НАТО обрастает новыми и новыми характеристиками.В каком облике явится оно на следующем саммите НАТО? Каким может быть «путь в НАТО»?Вот что пришло в голову: – непоколебимый путь в НАТО, уверенный путь в НАТО, решительный путь в НАТО, стопудовый, обязательный, желанный, жеманный.
Украина на необратимом пути в НАТО. Какие ещё есть эпитеты?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Помнится, когда Советским Союзом руководили старцы, мы шли от строительства коммунизма к строительству социализма, потом к строительству просто социализма, следом к строительству развитого социализма, и наконец социализма с человеческим лицом. На том лавочка и закрылась. Выхолостился СССР. Морально и физически. США проходят тот же путь.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии