Украина на необратимом пути в НАТО. Какие ещё есть эпитеты?

Natalija Osminina

Помнится, когда Советским Союзом руководили старцы, мы шли от строительства коммунизма к строительству социализма, потом к строительству просто социализма, следом к строительству развитого социализма, и наконец социализма с человеческим лицом. На том лавочка и закрылась. Выхолостился СССР. Морально и физически. США проходят тот же путь.