Сегодня в городском парке у братской могилы воспитанники ВПК "Штурм" и юнармейцы Центра молодёжи несут Вахту Памяти, посвященную Дню неизвестного солдата.
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Сегодня в городском парке у братской могилы воспитанники ВПК "Штурм" и юнармейцы Центра молодёжи несут Вахту Памяти, посвященную Дню неизвестного солдата.