"Забыла про БЦЖ". Жительница Алтая винит врача в том, что ее сын заболел туберкулезом

По ее мнению, педиатр "придумала необоснованный медотвод" от прививки, которая бы защитила ребенка Жительница села Озерки Алтайского края Татьяна (имя изменено) уверена, что ее двухлетний сын заразился туберкулезом из-за врачебной ошибки.
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