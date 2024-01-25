Рентген не выявил серьёзных повреждений: фигуристка Симонова рухнула с поддержки головой о лёд во время соревнований

Фигуристка Мария Симонова была госпитализирована после выступления на одном из московских турниров. Партнёр Мартин Бреславский не зафиксировал 14-летнюю юниорку во время поддержки и та рухнула с двухметровой высоты головой об лёд.
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