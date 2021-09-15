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Путин: в парламент должны прийти способные выполнить обещания люди

Путин: в парламент должны прийти способные выполнить обещания люди

Президент России Владимир Путин заявил, что предстоящие выборы в Госдуму являются важнейшим событием.

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Ваша Светлость
Ух ты!:))) Должны прийти люди!:))) Я таки изумляюсь глубокомысленности Нашего! - "...все заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли авторитетные и деятельные люди, которые могут выполнять собственные обещания..." . Как тонко замечено - люди, которые могут выполнять собственные обещания.:))) Вот только у меня вопросик имеется: А такие люди нужны разве только в парламенте, как тогда быть с "обещаниями" Самого начальника? Помнится, обещал он не подымать пенсионный возраст...

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