Путин: в парламент должны прийти способные выполнить обещания люди

ПОЛИТРОССИЯПолитикаПутин: в парламент должны прийти способные выполнить обещания людиПрезидент России Владимир Путин заявил, что предстоящие выборы в Госдуму являются важнейшим событием.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВаша СветлостьУх ты!:))) Должны прийти люди!:))) Я таки изумляюсь глубокомысленности Нашего! - "...все заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли авторитетные и деятельные люди, которые могут выполнять собственные обещания..." . Как тонко замечено - люди, которые могут выполнять собственные обещания.:))) Вот только у меня вопросик имеется: А такие люди нужны разве только в парламенте, как тогда быть с "обещаниями" Самого начальника? Помнится, обещал он не подымать пенсионный возраст...Комментировать
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