Александрова победила Касаткину на турнире WTA-1000 в Мадриде

Российская теннисистка Екатерина Александрова уверенно обыграла выступающую за Австралию Дарью Касаткину в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии WTA-1000, который проходит в Мадриде.
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