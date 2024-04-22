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Всемирный день книги и авторского права приходится на 23 апреля 2024 года

Всемирный день книги и авторского права приходится на 23 апреля 2024 года

Всемирный день книги и авторского права приходится на 23 апреля 2024 года Дарья ПивненкоВсемирный день книги и авторского права, отмечаемый ежегодно 23 апреля, является значимым событием для всего общества.

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