Всемирный день книги и авторского права приходится на 23 апреля 2024 года Дарья ПивненкоВсемирный день книги и авторского права, отмечаемый ежегодно 23 апреля, является значимым событием для всего общества.
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