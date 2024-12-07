Арестованный за взятку свердловский мэр прикрывался на суде наградами от Путина и начальства. Фото

Обвиненный в получении взятки мэр Дегтярска Вадим Пильников дослужился в Вооруженных силах РФ до звания подполковника, имеет множество благодарностей и наград, в том числе от президента Владимира Путина и губернатора Евгения Куйвашева.
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