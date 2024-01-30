«Пылающая курочка» по-палестински: проще и вкуснее не сыскать

Мусахан («горячий», «пылающий») — традиционное блюдо палестинской кухни. Обжаренная курица с сумахом, запечённая на лепёшке в богатом луковом соусе , является по праву предметом национальной гордости палестинского народа.
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