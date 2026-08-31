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Царьград

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День Евтихия Тихого: сны 6 сентября сулят перемены

День Евтихия Тихого: сны 6 сентября сулят перемены

6 сентября в День Евтихия Тихого сны обещают стать вещими. Реки, озера и лошади символизируют финансовую поддержку и грядущие изменения, а собаки и кошки являются знаками помощи друзей и скрытности в отношениях.

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