РИА Новости: около 20 диверсантов ВСУ уничтожены при попытке высадки на Кинбурнскую косу

Представитель силовых структур сообщил об уничтожении около 20 украинских диверсантов при попытке высадиться на Кинбурнскую косу в районе села Покровск.
Популярные статьи
- На листовках Республиканской партии США появился лозунг «Скажи нет военной помощи Украине»
- После «радостной встречи» в Херсоне оставшихся в городе мужчин начали подвергать мобилизации в ряды ВСУ
- Британский генерал предложил провести по Крыму референдум, чтобы позволить России сохранить над ним контроль «на несколько лет»
Свежие комментарии