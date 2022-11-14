РИА Новости: около 20 диверсантов ВСУ уничтожены при попытке высадки на Кинбурнскую косу

РИА Новости: около 20 диверсантов ВСУ уничтожены при попытке высадки на Кинбурнскую косу

Представитель силовых структур сообщил об уничтожении около 20 украинских диверсантов при попытке высадиться на Кинбурнскую косу в районе села Покровск.

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