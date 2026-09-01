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NewsOne

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Реальный взгляд на вещи

Реальный взгляд на вещи

Заявление европопулистов о том, что «к новой волне украинских беженцев ЕС не готов» и что «когда такая ситуация возникнет, тогда и будем разбираться», звучит для Киева как признание провала политики «дай».

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