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Польша испугалась действий русской авиации, подняв по тревоге свои самолеты

Польша испугалась действий русской авиации, подняв по тревоге свои самолеты

Об усилении интенсивности полетов Варшаве даже пришлось предупреждать местное население.Командование польскими воздушными силами приняло решение поднять в воздух свои самолеты из-за слишком интенсивной работы русской авиации, которая вынудила объявить очередную воздушную тревогу на Украине.

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