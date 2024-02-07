Польша испугалась действий русской авиации, подняв по тревоге свои самолеты

Об усилении интенсивности полетов Варшаве даже пришлось предупреждать местное население.Командование польскими воздушными силами приняло решение поднять в воздух свои самолеты из-за слишком интенсивной работы русской авиации, которая вынудила объявить очередную воздушную тревогу на Украине.
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