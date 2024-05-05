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Сегодня день рождения Карлоса Алькараса

Сегодня день рождения Карлоса Алькараса

5 мая 21 год исполняется Карлосу Алькарасу. Испанец – чемпион US Open-2022 и «Уимблдона»-2023. В сентябре 2022-го он стал самой молодой первой ракеткой мира в истории.

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