ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Валиевой на решения по ее дисквалификации

Камила Валиева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу российской фигуристки Камилы Валиевой на решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу о нарушении ею антидопинговых правил.