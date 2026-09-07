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Татар-информ

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ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Валиевой на решения по ее дисквалификации

ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Валиевой на решения по ее дисквалификации

Камила Валиева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу российской фигуристки Камилы Валиевой на решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу о нарушении ею антидопинговых правил.

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