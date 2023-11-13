Более 36 тысяч человек поучаствовали в квалификационном экзамене в Москве

Первый этап ежегодного добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ) завершился. Онлайн-тестирование прошли больше 36 тысяч человек, сообщила глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.
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