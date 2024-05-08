Орловцы не могут дождаться обещанного Парахиным тепла в квартирах

Жильцы дома №38 в Орле на ул. Черкасская сигнализируют властям о замерзании. Заслуженный работник культуры Виктор Евграфов отправил письмо ОрелТаймс, надеясь через СМИ достучаться с проблемой до чиновников.
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