Школьники Салехарда узнают историю города на новом курсе

С нового учебного года во всех школах Салехарда стартовал уникальный курс внеурочной деятельности «Я — салехардец! Я горжусь!» Ученики третьих и четвертых классов будут изучать историю и культуру окружной столицы не только по учебникам, но и на реальных экскурсиях, сообщили в администрации города.