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Школьники Салехарда узнают историю города на новом курсе

Школьники Салехарда узнают историю города на новом курсе

С нового учебного года во всех школах Салехарда стартовал уникальный курс внеурочной деятельности «Я — салехардец! Я горжусь!» Ученики третьих и четвертых классов будут изучать историю и культуру окружной столицы не только по учебникам, но и на реальных экскурсиях, сообщили в администрации города.

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