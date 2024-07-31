SUSANIN
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SUSANIN

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МыСпросилиЗаВас: чем опасно купание в не прошедших проверку водоёмах

МыСпросилиЗаВас: чем опасно купание в не прошедших проверку водоёмах

Житель Ижевска Михаил Романов спросил: «Чем опасно плавание в водоёмах, у которых стоят таблички «Купание запрещено»?»На этот вопрос нам помогли ответить сотрудники управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

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