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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сушинский о Бобровском: «Играет надежно, не хуже, чем в прошлом сезоне. У «Флориды» есть все шансы в серии с «Торонто»

Сушинский о Бобровском: «Играет надежно, не хуже, чем в прошлом сезоне. У «Флориды» есть все шансы в серии с «Торонто»

Вратарь «Флориды» отразил все 23 броска в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Лифс» (2:0, 2-2).

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