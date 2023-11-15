Иран не будет воевать с Израилем на стороне ХАМАС

Как сообщает Reuters, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи четко дал понять лидеру ХАМАСа Исмаилу Хании во время их встречи в Тегеране в начале ноября, что страна не будет вступать в войну против Израиля.
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