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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Невилл о тен Хаге: «Не вижу подходящей замены. Нужно дать ему сезон без травм, чтобы посмотреть, сможет ли «МЮ» вернуться к стандартам прошлого сезона»

«Я не вижу подходящей замены тен Хагу. «Бавария» испытывает трудности с поиском замены, другие команды тоже.

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