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Царьград

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Александр Умнов назвал факторы риска инсульта и дал советы по ЗОЖ

Александр Умнов назвал факторы риска инсульта и дал советы по ЗОЖ

Старший преподаватель Александр Умнов из Государственного университета просвещения объяснил, как неконтролируемое артериальное давление и нездоровый образ жизни увеличивают риск инсульта.

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