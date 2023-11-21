Вот как правильно писать объяснительные!)

Объяснительная записка – это ваш шанс доходчиво объяснить начальству, что вашей вины в проступке нет, а его причиной послужили расположение звезд, неисправность будильника или обычное отсутствие вдохновения.
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