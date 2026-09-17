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ИА Регнум

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Киев снарядов не дождался: в Эстонии гремит коррупционный скандал

Киев снарядов не дождался: в Эстонии гремит коррупционный скандал

В Эстонии продолжает развиваться коррупционный скандал, который уже привел к увольнению министра обороны Ханно Певкура.

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