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Ларис Лужина назвала актера Никиту Кологривого “недалеким парнем”

Ларис Лужина назвала актера Никиту Кологривого “недалеким парнем”

Народная артистка РСФСР, Лариса Лужина, высказала свое мнение относительно актера Никиты Кологривого, утверждая, что его скандальное поведение лишит его славы и приведет к тому, что никто не будет предлагать ему роли.

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