Ларис Лужина назвала актера Никиту Кологривого “недалеким парнем”

Народная артистка РСФСР, Лариса Лужина, высказала свое мнение относительно актера Никиты Кологривого, утверждая, что его скандальное поведение лишит его славы и приведет к тому, что никто не будет предлагать ему роли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии