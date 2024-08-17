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Куда Армия России направит свою мощь после зачистки от ВСУ Курской области? Отвечает военкор

Куда Армия России направит свою мощь после зачистки от ВСУ Курской области? Отвечает военкор

По мнению Ткача, ВС РФ могут пойти на правый берег Днепра и Херсон. Фото: Сергей Русанов © URA.

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