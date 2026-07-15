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FiNE NEWS

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ФСБ выявила организацию поставок FPV-дронов для атаки на российский объект

Силовые структуры России сообщили о роли украинского рэпера по имени Альберт Васильев, известного под псевдонимом Киевстонер, в контроле поставок FPV-дронов, предназначенных для атаки на стратегическое предприятие в Московской области.

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