Выброс нефтепродуктов произошел на горящей нефтебазе в Краснодарском крае

Общая площадь пожара составила две тысячи «квадратов»На горящей нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края в ночь на 23 марта произошел выброс нефтепродуктов из резервуара, сообщил оперативный штаб региона.
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