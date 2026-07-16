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Происшествия

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МВД Якутии организовало оздоровительный отдых для семей погибших сотрудников и ветеранов службы

В минувшие выходные Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия) по доброй традиции организовало оздоровительный отдых для подшефных семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, и коллег, ставших инвалидами вследствие травм, полученных во время службы и при выполнении боевых задач.

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