МВД Якутии организовало оздоровительный отдых для семей погибших сотрудников и ветеранов службы

В минувшие выходные Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия) по доброй традиции организовало оздоровительный отдых для подшефных семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, и коллег, ставших инвалидами вследствие травм, полученных во время службы и при выполнении боевых задач.
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