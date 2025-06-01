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Путин высоко оценил поддержку детям участников СВО от Российского детского фонда

Путин высоко оценил поддержку детям участников СВО от Российского детского фонда

Президент Владимир Путин выразил особую благодарность Российскому детскому фонду за значительную поддержку, оказываемую детям участников Специальной военной операции.

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