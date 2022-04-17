Полное обнуление. Сбербанк обрадовал всех своих зарплатных клиентов

В Сбербанке сообщили приятную новость для зарплатах клиентов. Изменения коснутся сферы зачисления заработной платы россиян.
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