Полное обнуление. Сбербанк обрадовал всех своих зарплатных клиентов

Полное обнуление. Сбербанк обрадовал всех своих зарплатных клиентов

В Сбербанке сообщили приятную новость для зарплатах клиентов. Изменения коснутся сферы зачисления заработной платы россиян.

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