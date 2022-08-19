Искандер, гаубица, ракетный комплекс: чем порадует уссурийцев "Армия-2022"

На площадке десантирования полигона "Барановский" в Уссурийске стартовал форум "Армия-2022". Выставка боевой техники и вооружения (6+) будет доступна жителям и гостям города до 21 августа, сообщает ИА UssurMedia.
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