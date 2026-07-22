Центральное командование США последние несколько недель обвиняют в том, что США бьют по малозначительным военным целям на территории Ирана.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Центральное командование США последние несколько недель обвиняют в том, что США бьют по малозначительным военным целям на территории Ирана.
Свежие комментарии