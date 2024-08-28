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Мы соседи по планете

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Тунеядец — как появилось обидное слово, которое многие считают советским

Тунеядец — как появилось обидное слово, которое многие считают советским

Советская эпоха оставила нам немало интересных образцов новояза. «Летун» — человек, постоянно меняющий место работы, «несун» — рабочий, ворующий у своего предприятия, «планерка» — собрание, посвященное рабочему процессу.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
совдепия &quot;родила&quot; много неологизмов - авоська (символ бедности), бомж (большинство граждан совдепии), бич нежелающие вкалывать за фантики), зэка (все граждане совдепии - действующие или потенциальные), хабзайка (питомник будущих алкашей и бомжей).....
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