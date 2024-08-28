Тунеядец — как появилось обидное слово, которое многие считают советским

Советская эпоха оставила нам немало интересных образцов новояза. «Летун» — человек, постоянно меняющий место работы, «несун» — рабочий, ворующий у своего предприятия, «планерка» — собрание, посвященное рабочему процессу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии