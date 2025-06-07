Пользователи Т2 сообщают о проблемах со связью

Проблемы с интернетом и связью у абонентов Т2 в Омске С утра 7 июня 2025 года абоненты оператора Т2 (больше всего в Омске) столкнулись с перебоями в работе мобильной связи и интернета, о чём свидетельствуют данные портала Downdetector.