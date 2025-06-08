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ИЗВЕСТИЯ iz

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Прибыли вовремя: бюджет получит 163 млрд неучтенных в прогнозе доходов

Прибыли вовремя: бюджет получит 163 млрд неучтенных в прогнозе доходов

Бюджет получит 163 млрд рублей, не учтенных в изначальном прогнозе властей, выяснили «Известия». Основной источник — перечисление прибыли ЦБ, который по итогам 2024 года второй раз за восемь лет отчитался о положительном результате.

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Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
Жулики неожиданно стали быстренько избавляться от ворованного. 🤣🤣
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16 час.
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