Прибыли вовремя: бюджет получит 163 млрд неучтенных в прогнозе доходов

Бюджет получит 163 млрд рублей, не учтенных в изначальном прогнозе властей, выяснили «Известия». Основной источник — перечисление прибыли ЦБ, который по итогам 2024 года второй раз за восемь лет отчитался о положительном результате.
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