В США становятся востребованными бесплатные курсы по «отказу от ИИ»

На занятиях людям объясняют принципы, по которым работают нейросети, и демонстрируют, как отключить Apple Intelligence, Gemini и другие встроенные ИИ-функции в различных приложениях, браузерах и на смартфонах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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