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Аргументы недели

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В США становятся востребованными бесплатные курсы по «отказу от ИИ»

В США становятся востребованными бесплатные курсы по «отказу от ИИ»

На занятиях людям объясняют принципы, по которым работают нейросети, и демонстрируют, как отключить Apple Intelligence, Gemini и другие встроенные ИИ-функции в различных приложениях, браузерах и на смартфонах.

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