РИА Новости: в Крыму национализировали квартиру семьи соратника Зеленского

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в крымском поселке Ливадия национализировали квартиру семьи соратника президента Украины Владимира Зеленского, украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника.
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