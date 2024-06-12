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РИА Новости: в Крыму национализировали квартиру семьи соратника Зеленского

РИА Новости: в Крыму национализировали квартиру семьи соратника Зеленского

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в крымском поселке Ливадия национализировали квартиру семьи соратника президента Украины Владимира Зеленского, украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника.

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