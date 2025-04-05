Главу управления Госстройнадзора Минообороны России арестовали по делу о взятках

Он отправлен под стражу на полтора месяца Главу управления Госстройнадзора главного управления контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны России Юрия Кожевникова решением суда отправили под стражу на 1 месяц и 22 дня, передает ТАСС.
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