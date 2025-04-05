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Петербургский дневник

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Главу управления Госстройнадзора Минообороны России арестовали по делу о взятках

Главу управления Госстройнадзора Минообороны России арестовали по делу о взятках

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Комментарии
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Maxim
Надзоры - проверить все, до ветеринар и тех: там коррупция со времён СССР, Спрут/Каттани - отдыхают..
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