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Север Пресс

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Власти Ямала ввели режим ЧС в лесах из-за 79 природных пожаров

Власти Ямала ввели режим ЧС в лесах из-за 79 природных пожаров

Власти Ямала 30 июля повторно ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах. Причиной стало осложнение лесопожарной обстановки на фоне жаркой погоды, сообщили в пресс-службе губернатора округа.

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