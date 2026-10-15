Холода — вовсе не причина менять кроссовки на уютный плед. В Москве стартовал новый сезон проекта «Мой спортивный район», и это идеальный шанс для жителей Дмитровского и других районов втянуться в спорт без лишних затрат и стресса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Полицейские нашли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым