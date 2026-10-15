Турция: Три человека погибли и пятеро пропали без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями в Стамбуле, в том числе в Балате, Сарыере, Эсеньюрте и Бейкоз-Омерли, начиная с 14 октября.
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