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ИА Регнум

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Новый кадровый пасьянс Зеленского: как Киев пытается обмануть Евросоюз

Новый кадровый пасьянс Зеленского: как Киев пытается обмануть Евросоюз

Очередные кадровые перестановки в высшем руководстве Украины Владимир Зеленский, в принципе, анонсировал еще в середине июня, сразу после скандального увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны.

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