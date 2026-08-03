Новый кадровый пасьянс Зеленского: как Киев пытается обмануть Евросоюз

Очередные кадровые перестановки в высшем руководстве Украины Владимир Зеленский, в принципе, анонсировал еще в середине июня, сразу после скандального увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны.
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