Политолог Межевич назвал Рютте боевым хомяком на посту генсека НАТО

Назначение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы Североатлантического альянса (НАТО) указывает на абсолютную управляемость политика, о чем «Царьграду» рассказал главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии